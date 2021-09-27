Москва, 27 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. 28 сентября в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?».

Иван Шилов ИА REGNUM
Круглый стол «Яндекс — агрегатор или манипулятор?»

Участники:

  1. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем (модератор);
  2. Евгений Варшавский, политолог;
  3. Сергей Русских, политолог, общественный деятель;
  4. Оксана Туляева, блогер, политический аналитик;
  5. Юрий Баранчик, шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик;
  6. Светлана Земскова, адвокат;
  7. Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

По всем вопросам: +7 (495) 645-80-75, press-center@regnum.ru