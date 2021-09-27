Москва, 27 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. 28 сентября в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?».

Иван Шилов ИА REGNUM Круглый стол «Яндекс — агрегатор или манипулятор?»

Участники:

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем (модератор); Евгений Варшавский, политолог; Сергей Русских, политолог, общественный деятель; Оксана Туляева, блогер, политический аналитик; Юрий Баранчик, шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик; Светлана Земскова, адвокат; Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

По всем вопросам: +7 (495) 645-80-75, press-center@regnum.ru