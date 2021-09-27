«Яндекс»: агрегатор или манипулятор? Эксперты обсудят действия монополиста
Москва, 27 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. 28 сентября в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?».
Иван Шилов ИА REGNUM
Круглый стол «Яндекс — агрегатор или манипулятор?»
Участники:
- Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем (модератор);
- Евгений Варшавский, политолог;
- Сергей Русских, политолог, общественный деятель;
- Оксана Туляева, блогер, политический аналитик;
- Юрий Баранчик, шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик;
- Светлана Земскова, адвокат;
- Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС.
На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
По всем вопросам: +7 (495) 645-80-75, press-center@regnum.ru