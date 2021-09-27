Туапсе, Краснодарский край, 27 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. «Яндекс.Такси» объединился с сервисом Pickup, работающим на Юге России, в том числе и в Крыму. Однако на территории российского полуострова «Яндекс.Такси», как и прежде, работать не будет, а таксисты в Краснодарском крае уже жалуются на «утечку» заказов.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

«Pickup помогает нам развивать поездки в Краснодарском крае и Ростовской области, наше сотрудничество с этой компанией не покрывает Крым», — цитирует «ФедералПресс» пресс-службу «Яндекс.Такси».

Как уточняет издание, приложение Pickup для заказа такси интегрировали с программным обеспечением (ПО) «Яндекса», водителей перевели на приложение «Яндекс.Про». В самой компании «Яндекс» заявили, что сотрудничество с Pickup «помогает развиваться», однако подробности сделки не сообщили. При этом отмечается, что в Крыму работают копии сервисов «Яндекса» — с похожими элементами дизайна. Издание не исключает, что объединение с Pickup может помочь «Яндексу» проникнуть на полуостров.

Между тем водители уже высказывают недовольство новшеством. Как сообщил один из них в соцсетях, после объединения «Яндекс.Такси» с Pickup все заказы стали автоматом передаваться «Яндексу». Кроме того, если Pickup не менял цену поездки в зависимости от спроса, то «Яндекс» это делает, что приводит к конфликтам пассажиров с водителями. Также таксисты сообщают об оттоке части клиентов в другие службы такси — именно из-за роста цен.

Как сообщало ИА REGNUM, сервисы «Яндекса», в том числе и «Яндекс.Такси» не работают на территории двух российских регионов — в Севастополе и в Республике Крым. Более того, на украинском сайте «Яндекса» Республика Крым обозначена как «Автономная Республика Крым» — такое название регион носил до объединения с Россией в 2014 году.