Москва, 27 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. У Минобрнауки РФ нет планов по массовому переводу вузов страны на дистанционный формат образования в связи с увеличением числа выявленных случаев коронавируса. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

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«Таких планов пока нет, все сугубо индивидуально, применительно к каждому региону», — сказал Фальков.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 22 236 случаев заражения коронавирусом.