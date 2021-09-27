Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 сентября в региональном оперштабе. Точно такая же суточная цифра новых носителей называлась и в предыдущий день.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика заражения коронавирусом в Ленобласти

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«Лидером» по новым заражениям в Ленобласти остаётся город Мурино — там зафиксировано 17 случаев за истекшие сутки. Также много новых случаев в городах Кириши и Сланцы (по 12), Сертолово (10).

Всего за время пандемии в Ленобласти подтверждено 68 479 случаев заражения. Из числа заболевших лиц выздоровел 52 251 человек, в том числе за последние сутки выписаны 87 пациентов.

За последние сутки от ковида в Ленобласти умерли три человека, всего число жертв болезни достигло 2462 человек.