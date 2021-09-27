Москва, 27 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. «Зеленые» и свободные демократы набрали исторически высокий уровень поддержки по итогам выборов в Германии. Именно они и будут торговаться с неформальными победителями голосования, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Times Бундестаг

«Как сложится коалиция, и сложится ли она в октябре — очень большой вопрос. Вполне вероятно, что немцы погрузятся в изнурительные переговоры четырех партий о создании правительства и до католического Рождества Ангела Меркель останется у руля.

Сегодня лишь можно давать только осторожные прогнозы. Ведь у крупнейшей экономики ЕС накоплены масса социальных и гуманитарных проблем, налоговая нагрузка на граждан заметно подросла.

Рубль и фондовый рынок сегодня в первой половине дня торгов на Московской бирже настроены очень оптимистично. Котировки Газпрома достигли очередного максимума — отметки 350 рублей за одну акцию. Потенциал роста капитализации Газпрома до начала зимы составляет 400 руб. за акцию.

Итоги выборов в Германии на Россию и рубль в краткосрочной перспективе не повлияют. В отношениях Москвы и Берлина вряд ли что-то измениться ни в лучшую, ни в худшую сторону. «Красные» линии в адрес России давно определены и согласованы, их поддерживают лидеры двух крупнейших партий Германии.

Доллар и евро сегодня заметно сдают свои позиции на торгах валютной секции Мосбиржи. До конца сентября у рубля есть все основания продолжить укрепление. На фоне максимумов за три года по нефти доллар может встретить октябрь на отметке 72 рубля и даже чуть ниже.

«Северный поток — 2» на фоне серьезного дефицита энергоресурсов в ЕС, вероятно, будет введен в строй до конца 2021 года.

«Зелёная» повестка в экономике Германии и других стран ЕС в реализации энергоперехода потребует около 7% ВВП ФРГ в год, реализация проекта будет стоить экономике страны около 6 трлн евро.

Оперативная доступность российских энергоресурсов для Германии в ближайшие десятилетия будут очень значимым фактором», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, в новый состав бундестага по итогам выборов, которые состоялись в Германии 26 сентября, прошли шесть партий.

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