Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 25 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 23 до 90 лет и 12 мужчин в возрасте от 41 года до 84 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области медики не смогли спасти жизни 6 722 жителей Ростовской области.