Брянск, 27 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Автомобиль «Яндекс. Такси» столкнулся с грузовиком в Бежицком районе Брянска, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс

ДТП произошло вечером 25 сентября на перекрёстке возле торгового центра «Бум-Сити». Таксист «поднырнул» под грузовик. О пострадавших не сообщалось.

О происшествии рассказали в группе «Подслушано Брянск» в соцсети «ВКонтакте».