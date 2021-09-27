Посёлок городского типа Рудногорск, Иркутская область, 27 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. СУ СК России по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту серьезного ДТП со смертельным исходом, произошедшего 25 сентября 2021 года Нижнеилимском районе.

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По данным следствия, 24-летний водитель автомобиля Toyota Mark II двигался по автодороге «п. Радищев — п. Рудногорск» и не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В машине находилось трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние 15 и 14 лет.

Как сообщает пресс-служба СКР, 15-летняя девушка скончалась в медицинском учреждении, 14-летняя девушка с различными травмами проходит медицинское лечение, третий пассажир не пострадал.

Водитель с места происшествия скрылся, но был установлен сотрудниками уголовного розыска и задержан. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Усть-Куте (Иркутская область) 60-летний водитель Toyota Succeed сбил пятерых школьников, которые, по предварительной информации, шли по проезжей части во встречном направлении.

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