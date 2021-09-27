Москва, 27 сентября 2021, 12:55 — REGNUM Подготовку к совместному выходу в морские полигоны для отработки учебно-боевых задач с боевой стрельбой проводят в настоящее время экипажи боевых кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии (КФл). Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабли Каспийской флотилии
Корабли Каспийской флотилии
Mil.ru

«В ходе морских учений экипажи кораблей КФл выполнят упражнения боевых стрельб из артиллерийских установок по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по наземным целям, имитирующим морской десант «противника», — говорится в сообщении

Также уточняется, что в ходе выполнения стрельб по морским целям боевыми расчётами кораблей будут применены комплексы радиоэлектронной борьбы и отработано маневрирование во время отражения ударов управляемым оружием условного противника.

Помимо того, отмечается, что группа кораблей выполнит задачи по поддержанию благоприятного режима в районе ответственности соединения, ведению противоподводно-диверсионной обороны кораблей во время стоянки на незащищенном рейде и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника с выполнением боевых стрельб по воздушным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российско-пакистанское учение военнослужащих «Дружба-2021» пройдёт в Краснодарском крае с 27 сентября по 6 октября.