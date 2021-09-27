Москва, 27 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Подготовку к совместному выходу в морские полигоны для отработки учебно-боевых задач с боевой стрельбой проводят в настоящее время экипажи боевых кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии (КФл). Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Корабли Каспийской флотилии

«В ходе морских учений экипажи кораблей КФл выполнят упражнения боевых стрельб из артиллерийских установок по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по наземным целям, имитирующим морской десант «противника», — говорится в сообщении

Также уточняется, что в ходе выполнения стрельб по морским целям боевыми расчётами кораблей будут применены комплексы радиоэлектронной борьбы и отработано маневрирование во время отражения ударов управляемым оружием условного противника.

Помимо того, отмечается, что группа кораблей выполнит задачи по поддержанию благоприятного режима в районе ответственности соединения, ведению противоподводно-диверсионной обороны кораблей во время стоянки на незащищенном рейде и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника с выполнением боевых стрельб по воздушным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российско-пакистанское учение военнослужащих «Дружба-2021» пройдёт в Краснодарском крае с 27 сентября по 6 октября.