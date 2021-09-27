Красноярск, 27 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 22 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в коронавирусном стационаре

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 5760 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 114 968 носителей коронавируса, выздоровели 101 778 человек.