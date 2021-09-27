Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжает расти число носителей коронавируса. Так, за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 485 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 27 сентября. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 53 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (182), Волгодонске (десять), Азове, Батайске, Новочеркасске, Таганроге, а также Азовском, Аксайском, Красносулинском и Семикаракорском районах (по девять). Почти 18% заразившихся — люди старше 66 лет, около 22% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 137 160 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 118 879 человек.