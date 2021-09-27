Москва, 27 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Рособрнадзоре не имеют отношения к наращиванию административной нагрузки учителей. Об этом журналистам заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Government.ru Глава Рособрнадзора Анзор Музаев

«Мы слышали заявления о том, что Рособрнадзор своей нагрузкой задавил учителей, но дело в том, что мы отношения к административной нагрузке учителей не имеем никакого. Основное давление, на которое жалуются учителя, связано с уровнем муниципалитетов. Когда они получают запросы различного характера, сколько у них школьников, сколько учеников, сколько отличников. Запросы идут из иных ведомств», — сказал Музаев.

Он предложил проверить работу ведомства и убедиться, что из него «на уровень директора школ или уровень учителя не уходит ни одного запроса».

Музаев подчеркнул, что работа Рособрнадзора в области аккредитации и лицензирования говорит о том, что «мы не наращиваем нагрузку, а наоборот, снимаем ее».