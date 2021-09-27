Джакарта, , 12:53 — REGNUM Правительство Индонезии надеется, что развитие сел в стране может стать новыми центрами экономического роста, сообщает Kompas.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидается, что усилия по развитию региона станут новыми центрами роста для сокращения неравенства и обеспечения справедливости», — говорится в министерстве по человеческому развитию и культуре Индонезии.

Власти Индонезии поставили перед собой задачу оптимизировать потенциал сел и районов, чтобы улучшить благосостояние граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал граждан готовиться жить бок о бок с COVID-19.

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