Джакарта, 27 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Правительство Индонезии надеется, что развитие сел в стране может стать новыми центрами экономического роста, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Ожидается, что усилия по развитию региона станут новыми центрами роста для сокращения неравенства и обеспечения справедливости», — говорится в министерстве по человеческому развитию и культуре Индонезии.

Власти Индонезии поставили перед собой задачу оптимизировать потенциал сел и районов, чтобы улучшить благосостояние граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал граждан готовиться жить бок о бок с COVID-19.