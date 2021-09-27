Берлин, 27 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет отказался от своих слов о том, что консерваторы вправе сформировать новое правительство страны. Об этом сообщает 27 сентября газета Bild, ссылаясь на свои источники.

Olaf Kosinsky Армин Лашет

«Это не так», — сказал Лашет во время заседания президиума ХДС.

Политик заявил однопартийцам, что никогда не говорил о праве консерваторов на формирование нового кабинета министров. При этом вечером 26 сентября, когда появились данные экзитполов, Лашет подчеркнул, что всё поставит на то, чтобы правительство было сформировано под руководством блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Германии прошли выборы в парламент. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии получает 206 из 735 мест в бундестаге, блок ХДС/ХСС — 196, «Зелёные» — 118 мест, Свободная демократическая партия — 92, «Альтернатива для Германии» — 83, Левая партия — 39.

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