Уфа, 27 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Усилить контроль за соблюдением масочного режима в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 27 сентября на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Mos.ru Вакцинация

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Он напомнил, что в связи в неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике было принято решение о сокращении числа публичных мероприятий, а допуск в учреждения культуры разрешать лишь при наличии справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Согласно данным Роспотребнадзора Башкирии, эпидемиологическая ситуация в регионе осложняется ростом сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом в транспорте, в торговых центрах и на массовых мероприятиях жители стали меньше соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

В результате Хабиров поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и постепенно наращивать темпы вакцинации от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ввели карантин в 279 школах.