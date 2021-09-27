Архангельск, 27 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Председатель Союза рыбопромышленных колхозов Белого моря Андрей Заика призывает борющихся с браконьерством правоохранителей не множить протоколы на мелких нарушителей, а сосредоточить работу на перекупщиках незаконно выловленной рыбы. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

СПб ЛО МВД России на водном транспорте, Улов браконьеров

Рыбопромышленник отметил, если бороться с браконьерством, основная цель не те, кто ловит рыбу, а перекупщик: «На нём надо сосредоточить совместные усилия рыбоохраны, МВД, прокуратуры и так далее. Если изъять из цепи перекупщика, то браконьерство сохранится только в масштабах внутреннего потребления».

Заика оценивает размеры нелегального бизнеса как значительные: «Сейчас перекупщики в Архангельской области имеют десятки тонн рыбы в год».

Он подтвердил, что браконьерство имеет место и в Архангельске, и в Мурманске. По его словам, везде ситуация решалась тогда, когда усилия правоохранительных органов были направлены на перекупщиков. «Мировая практика — силовики не задерживают никого на стадии вылова, они перекрывают канал сбыта. Зачем ловить если не можешь продать?» — отметил эксперт.

Он поделил браконьеров на две категории: если «люди браконьерят, борясь за выживание — это одно, другое — промышленное браконьерство, рыба на продажу». Опасность для государства и легальных рыболовов представляют только браконьеры в промышленных масштабах, считает Заика.

Рыбопромышленник призвал рыбоохрану перейти от оценки работы по количеству выписанных протоколов к поимке реальных браконьеров и перекупщиков: «Работу наших проверяющих органов оценивают по количеству протоколов, 10 протоколов — молодец. 50 протоколов — повышение. А нужно ловить настоящих браконьеров, а не бумажными отчётами хвастать».