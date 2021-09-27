Красноярск, 27 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 352 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 114 968 человек. Выздоровели 101 778 человек. За прошедшие сутки список выздоровевших в регионе пополнился 354 фамилиями.

За всё время в крае проведено 3 685 327 тестов на коронавирус (+4315 за последние сутки).

Напомним, 26 сентября в регионе был подтверждён 351 случай заражения SARS-CoV-2.