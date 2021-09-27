Ульяново, Калужская область, 27 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В деревне Фурсово Ульяновского района с крыши телятника упали двое работников, один из них погиб. Об этом 27 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По предварительным данным, 42-летний мужчина и 17-летний подросток выполняли кровельные работы на строящемся телятнике на территории фермы в деревне Фурсово. В ходе работ поднялся сильный ветер. Обоих рабочих накрыло кровельным материалом, и они упали с крыши на землю.

Пострадавших доставили в районную больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 42-летний мужчина скончался. Его напарник проходит лечение амбулаторно.

В рамках проверки случившегося следователи изъяли организационные документы заказчика, подрядчика и субподрядной организации, назначили судебно-медицинские экспертизы.