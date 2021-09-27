Пермь, 27 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 сентября, выявили 471 заражение коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Проходят лечение в больницах 40 человек, еще 431 пермяк находится дома под меднаблюдением. Среди новых носителей коронавируса числится 36 детей.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 100 117 случаев заражения. Выздоровели 88 466 пермяков. На сегодняшний день в COVID-отделениях лечатся 3627 пациентов. Коечный фонд свободен на 17%.

Жертвами заболевания стали 4774 человека. За последние сутки зарегистрировали 27 летальных исходов.