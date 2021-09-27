Москва, 27 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Новое правительство Германии не будет выступать за прекращение санкций против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя итоги выборов в Бундестаг ФРГ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Флаг Германии

«Я думаю, что по отношению к России ситуация не изменится, — сказал Колганов. — Германия не будет выступать за прекращение санкций против России. Но в то же время она не будет блокировать совместные экономические проекты типа «Северного потока — 2». Что касается внутренней политики, то каких-то существенных перемен в части миграционной политики (которая служит одним из раздражающих факторов) тоже не произойдет. Если перемены и будут, то косметического характера».

Кроме того, Колганов заявил, что Германия, скорее всего, не станет совершать какие-то «резкие движения» в части экономического сотрудничества с США и Китаем.

«У основных политических сил Германии нет какой-то различающейся повестки по этим вопросам. Различия есть, и есть споры и разногласия. Но не по принципиальным вопросам», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что социал-демократам не удастся сформировать коалиционное правительство.