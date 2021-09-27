Москва, 27 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Вакцинацию в России следует более активно и решительнее. Об этом 27 сентября заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению вирусолога, государству следует жестче действовать для роста числа вакцинированных от коронавируса граждан.

«Я считаю, что в условиях пандемии, поскольку жизни людей зависят от их поведения друг от друга, государство должно применить более жесткие меры и при помощи политики кнута и пряника добиться более высокой вакцинации. Нужно изменить законы — значит их следует поменять», — сказал Альтштейн.