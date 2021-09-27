Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. У одной из опор Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону образовался провал грунта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественник Александр Сушков.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ворошиловский мост через реку Дон

«В непосредственной близости от опоры в склоне образовался провал размерами примерно десять на пять метров и глубиной примерно четыре метра. И, судя по отсутствию заградительных лент, на это никто из ответственных чиновников даже не обратил внимания», — написал очевидец.

Общественники считают, что к провалу грунта привели геологическая неустойчивость склона, отсутствие отводов дождевой воды и бетонных плит, покрывающих расположенный рядом склон. Судя по всему, уверены очевидцы, каких-либо укрепительных работ при строительстве объекта не проводилось.

Составлены жалобы, адресованные городской администрации и прокуратуре.