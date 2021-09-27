Мадрид, 27 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Держатели полисов испанской страховой компании Mapfre, потерявшие жильё в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, получат персональную финансовую помощь в размере 9000 евро. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Отмечается, что такая финансовая поддержка будет организована в дополнение к выплатам со стороны Консорциума страховых компенсаций, который является органом, отвечающим за страхование от извержений вулканов в Испании.

Помимо этого, Mapfre ввела ряд одноразовых послаблений для своих застрахованных клиентов, проживающих на территориях поблизости от извержения Кумбре-Вьеха — в частности, с них не будут взимать ближайшие выплаты по аннуитету.