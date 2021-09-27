Владикавказ, 27 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Из столицы Северной Осетии в ближайшее время будет открыто прямое авиасообщение с Турцией и Египтом. Из аэропорта Владикавказа запустят авиарейсы в Хургаду и Стамбул. Полеты будет выполнять авиаперевозчик Nordwind Airlines, сообщили в пресс-службе владикавказского аэропорта. Рейсы в Египет стартуют уже 9 октября, в Турцию — 1 ноября.

(сс) ThePixelman Самолет

«Перелеты к популярном египетскому курорту будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines каждые десять дней на комфортабельных воздушных судах Airbus A321, вмещающих 220 пассажиров», — говорится в сообщении.

Прямые авиарейсы из Владикавказа в Стамбул и обратно будут осуществляться на самолетах Embraer 190, вместимостью до 100 пассажиров.⠀

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