Киев, , 12:54 — REGNUM Украина в международных переговорах по «Северному потоку-2» требует не политических гарантий, а твердого выполнения энергетического законодательства ЕС, заявил в эфире украинского телевидения глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Конец транзита? Pixabay.com

Витренко заявил, что Киев не намерен просить какие-то гарантии и потом на них полагаться.

«Потому что у нас есть печальный опыт Будапештского меморандума и, поэтому, мы не очень в такое верим. Все мы понимаем, что Газпром и Путин в Европе пытаются использовать право силы, наша же сила — как раз в правовой обоснованности позиции… Есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию с помощью силы права в Стокгольмском арбитраже. И как раз стратегия заключается в том, чтобы опираться на силу права и в дальнейшем», — сказал он.

По словам Витренко, когда немецкий регулятор будет сертифицировать «Северный поток-2», он должен убедиться, что этот газопровод не окажется в привилегированном положении по сравнению с другими. Он напомнил, что прямыми требованиями Третьего энергопакета является отделение оператора газопровода от воздействий Газпрома, а также обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению газа и последующего бронирования транзитных мощностей.

ИА REGNUM напоминает, что 13 сентября компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» предоставила все необходимые документы немецкому регулятору для сертификации проекта. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что процесс сертификации затянется до начала 2022 года. В свою очередь в Киеве неоднократно заявляли, что полагаются на договорённости США и Германии по проекту «СП-2», которые предполагают продолжение транзита топлива через территорию Украины.