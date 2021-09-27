Ньон, Швейцария, 27 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Греческая бригада арбитров назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — Мальмё». Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба УЕФА.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Главным арбитром матча будет Тасос Сидиропулос. Помогать ему будут лайнсмены Полихронос Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвёртым рефери назначен Яннис Пападопулос.

Работать с системой видеоповторов (VAR) будут испанские судьи Хосе Мария Санчес и Гильермо Куадра.

Матч «Зенит» — «Мальмё» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. В первом туре обе команды проиграли: «Зенит» уступил «Челси» (0:1), а «Мальмё» — «Ювентусу» (0:3).