Париж, 27 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года на авторынке Франции было продано 88 066 новых автомобилей — на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

С января по август текущего года во Франции продажи машин выросли на 12,8%, до 1,13 млн экземпляров. Данный показатель на 31,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Самыми популярными в 2021 году марками автомобилей во Франции являются: Peugeot, (+9,9%), Renault (-7,9%) и Volkswagen (+42%).

Стоит отметить, что в начале 2021 года во Франции наблюдался рост продаж. В первом и во втором квартале реализация машин в стране выросла в годовом сравнении на 21,1% и на 37% соответственно. Однако в июле продажи резко упали на 35,3%.

Напомним, в ноябре 2021 года на российском авторынке появится битопливная версия Renault Logan, которая будет производиться в Тольятти.

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