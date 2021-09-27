Ярославль, 27 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Советник губернатора Ярославской области Анна Акимова и бывший руководитель управления информационной политики мэрии Дмитрий Батманов станут наставниками школы блогеров, которая откроется в Ярославле в октябре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ЦУР Ярославской области.

Blogger76.ru Анна Акимова

Как отмечает официальный телеграм-канал региональных властей, проект «Школы блогеров» является совместным для правительства Ярославской области и «Центра управления регионом». Также сообщается, что в «школе блогеров» ждут молодых людей от 18 лет, «готовых развиваться в сфере новых медиа, приобрести новые навыки ведения аккаунтов в соцсетях и создания личного бренда». На сайте самого проекта уточняется, что речь идет о «новом формате образования, где вы общаетесь с экспертами в области интернет-коммуникаций, обмениваетесь опытом, разбираете интересные кейсы и пробуете свои способы работы с аудиторией».

Обозначена и команда наставников. В нее включены советник губернатора Ярославской области Анна Акимова, которая на сайте школы названа победителем Всероссийского конкурса «Лидеры Интернет-коммуникаций», бывшие работники мэрии Ярославля — экс-начальник управления молодежной политики Захар Кармалита и экс-глава пресс-службы мэрии Дмитрий Батманов. Также в роли наставника обозначена и бывшая ведущая утренних проектов телеканала «Первый Ярославский» и ГТРК «Ярославия» Екатерина Иванилова.

Заявления от юных ярославцев на прием в «Школу блогеров» принимают до 1 октября, занятия начнутся с 4 октября. Предполагается, что участники проекта примут участие в блог-турах вместе со своими наставниками.