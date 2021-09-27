Москва, 27 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Четвёртой волны коронавируса опасается каждый третий житель России (33%). Причём 5% очень боятся, 29% — немного боятся. Не пугает COVID-19 66% опрошенных, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Mos.ru Вакцинация

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Чаще не внушает опасений четвёртая волна коронавируса мужчинам, чем женщинам — 71% против 61%. Не боятся всплеска заболеваемости люд до 34 лет (70%), граждане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (70%) и антипрививочники (75%).

Жителей Москвы новая волна заболеваемости пугает больше, чем жителей Санкт-Петербурга — 40% против 31%. В Новосибирске (38%) всплеска COVID-19 боятся чаще, чем в Казани (37%) и Екатеринбурге (33%). В целом в сентябре стало меньше страхов, чем в апреле 2021 года — 34% против 40%.

Опрос проведен 23−24 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 324 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России провели более 190 млн тестов на выявление случаев заражения коронавирусом.

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