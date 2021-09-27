Сеул, 27 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал рассмотреть возможность запрета на употреблению в пищу мяса собак. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Собака

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?» — сказал Мун Чжэ Ин в ходе встречи с премьер-министром Ким Бу Гёмом, посвящённой улучшению системы ухода за брошенными домашними животными.

Между тем, представительница администрации президента не предоставила деталей этой инициативы.

Как сообщает агентство, южнокорейский лидер владеет несколькими домашними собаками. В начале сентября на своей странице Facebook Мун Чжэ Ин опубликовал фотографии недавно родившихся щенят, матерью которых является собака, подаренная лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Отметим, что в уголовный кодекс Южной Кореи включена статья за издевательства над животными. Она ограничивает жестокое убийство кошек или собак и грубое обращение с ними, но не употребление их в пищу.