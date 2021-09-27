Москва, 27 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. При любой коалиции, которая сформируется в бундестаге ФРГ, серьезных изменений в германской внешней и внутренней экономической политике ждать не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

«Неизвестно, в какой коалиции будет новое правительство. Насколько я знаком с предварительными результатами, то для социал-демократов возможный вариант — это формировать коалицию с ХСС. И в этом случае нас вряд ли ждут какие-то серьезные изменения. Другой вопрос в том, что, возможно, им не удастся сформировать коалиционное правительство. И тогда может быть масса вариантов. Возможно, что коалиционное правительство будет сформировано как раз на базе ХДС. Один из вариантов, который рассматривается, — это ХДС плюс зеленые и плюс Свободная демократическая партия. В целом при любой коалиции каких-либо серьезных изменений во внешней и внутренней экономической политике не случится», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, социал-демократы намерены добиваться того, чтобы новым канцлером Германии стал Олаф Шольц.