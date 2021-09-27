Минск, 27 сентября 2021, 12:40 — REGNUM Ситуация, которая в настоящее время сложилась на границе Белоруссии с Европейским союзом, является гуманитарной катастрофой. Об этом 27 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время заслушивания доклада об обстановке на границе республики, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
President.gov.by

«Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе», — сказал он.

Также Лукашенко лобавил, что сопредельные с Белоруссией страны ЕС ввели чрезвычайное положение на своей территории и никого не пускают в сообщество, чтобы «никто не знал, как там умирают люди».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал повестку предстоящего 15 октября в Минске заседания Совета глав СНГ.