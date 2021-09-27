Минск, 27 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Ситуация, которая в настоящее время сложилась на границе Белоруссии с Европейским союзом, является гуманитарной катастрофой. Об этом 27 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время заслушивания доклада об обстановке на границе республики, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе», — сказал он.

Также Лукашенко лобавил, что сопредельные с Белоруссией страны ЕС ввели чрезвычайное положение на своей территории и никого не пускают в сообщество, чтобы «никто не знал, как там умирают люди».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал повестку предстоящего 15 октября в Минске заседания Совета глав СНГ.