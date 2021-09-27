Москва, 27 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Минздрав РФ одобрил начало клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Бетувакс». Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Согласно указанной информации, разрешение на исследования препарата «Бетувакс-ков-2», выданное 27 сентября 2021 года, действует до 31 августа 2022 года.

Отмечается также, что оба этапа испытаний проведут на 170 добровольцах.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19 — «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и однокомпонентная «Спутник Лайт».