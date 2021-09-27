Москва, 27 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Точного объяснения росту смертности от COVID-19 в России нет. Об этом 27 сентября заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вирусолог отметил, что с начала пандемии смертность во всем мире сокращается, но в России складывается кардинально другая ситуация — за этот период её показатель внутри страны вырос с 1,5−2% до 3%.

«Причины этому не ясны, но возможно одна из причин в том, что народ плохо исполняет требования санитарно-эпидемиологических служб с одной стороны и то, что у нас отстает процесс вакцинации с другой стороны», — сказал Альтштейн.