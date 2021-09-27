Вашингтон, 27 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Компания RAM (входит в состав автомобильного конгломерата Stellantis) представила три новые версии пикапа Ram 1500, получившие названия TRX Ignition, Longhorn SouthFork и Red Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ram Ram 1500 Red Edition

Тираж Ram 1500 TRX Ignition Edition составит 875 единиц. Модель представляет из себя модификацию TRX, которая дополнительно получила новый окрас кузова, графику Ignition, 18-дюймовые черные колесные диски с хромированными деталями, панорамную крышу и дополнительную светотехнику.

Ram 1500 в версии Red Edition идёт с кабиной Crew Cab, а также имеет красные значки спецсерии. Пикап в этой комплектации оснащается на выбор бензиновым мотором V8 5.7 мощностью 395 л. с. или трехлитровым дизельным агрегатом, выдающим 260 «лошадей».

Версия Ram 1500 Longhorn SouthFork пришла на смену Limited Longhorn 10th Anniversary. Она получила многофункциональную заднюю дверь, складывающуюся подножку, комплект металлических педалей и покрышки Falken Wildpeak All-Terrain. Салон пикапа оформлен в бежевом цвете Mountain Brown.

Ранее компания AT Overland Equipment представила автодом Aterra XL, который был разработан на базе пикапа Ram 3500.

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