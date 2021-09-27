Москва, 27 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский находится у своего лечащего врача, и речи о тяжёлом состоянии здоровья не идёт. Об этом РИА Новости заявил член федерального политического комитета «Яблока» Сергей Митрохин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Митрохин (Округ № 43)

«Никакого тяжелого состояния у него нет. Какие-то проблемы были — он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него», — сказал Митрохин.

Он не исключил, что Явлинйский «скоро должен выйти на связь».