Симферополь, 27 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Ход реализации федеральной целевой программы развития Крыма будет курировать председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк. Соответствующее распоряжение главы правительства Крыма подписано 24 сентября и опубликовано на портале правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Председатель Совета министров Республики Крым направляет, координирует и контролирует реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября с должности заместителя председателя Правительства Крыма был уволен Евгений Кабанов, он отвечал за реализацию ФЦП. 24 сентября по решению суда он, а также экс-глава минстроя Крыма Михаил Храмов были арестованы по подозрению в мошенничестве на 57 млн рублей при строительстве водовода. Кабанов и Храмов свою вину полностью отрицают.