Барнаул, 27 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Заявление ИА REGNUM в Генпрокуратуру РФ о принятии мер прокурорского надзора ввиду незаконного осуществления ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса поддержал депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Справедливая Россия — За правду») Александр Молотов:

Яндекс

«Полностью поддерживаю обращение ИА REGNUM! Действительно, к «Яндексу» в последнее время много вопросов. Это и так называемое дело колдунщиков и ряд других спорных вопросов.

При этом «Яндекс» действительно занимает доминирующее положение на рынке телекоммуникационных услуг и по факту контролируется зарубежной фирмой (читай, офшором). «Справедливая Россия — За правду» в принципе сторонник деофшоризации российской экономики, поэтому претензии ИА REGNUM к Яндексу я полностью разделяю и поддерживаю».

Напомним, в заявлении ИА REGNUM, адресованном генеральному прокурору России Игорю Краснову, частности, говорится, что существенную долю рынка информационных технологий Российской Федерации занимает и фактически контролирует зарубежная корпорация Компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Нидерланды).

Вместе с тем в силу Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» компаниям с иностранным участием прямо запрещено заниматься крупным телекоммуникационным бизнесом.

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