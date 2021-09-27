Самара, 27 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Заморозки до —3°С ожидаются в Самарской области. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Заморозки

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Сообщается, что 28 сентября в регионе ожидаются небольшие осадки. Температура ночью может опуститься до +1°С, днем столбик термометра может подняться до +12°C.

29 и 30 сентября в регионе осадков не ожидается. Ночью в Самарской области ожидаются заморозки до —3°С, днем воздух может прогреться до +12 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области побит температурный рекорд 1944 года.