Пермь, 27 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Руководители пермских театров и концертных организаций Перми поддержали предложение оперштаба по борьбе с COVID-19 о внедрении QR-кодов, подтверждающих прививку против заболевания или же перенесенную в течение полугода болезнь, сообщает издание «Коммерсантъ».

Театр

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Руководство учреждений культуры обратилось к главе региона Дмитрию Махонину с открытым письмом, где выразили обеспокоенность складывающейся эпидситуацией и опасаясь закрытия на карантин, как в 2020 году.

«Выход из сложившейся ситуации, который позволит вернуться к нормальной жизни, один: сделать концерты и спектакли зоной, свободной от коронавируса. Только так мы вернем зрителя в зал и будем уверены в завтрашнем дне», — говорится в обращении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с открытым письмом к губернатору обратились главврачи пермских клиник. Они также обеспокоены эпидобстановкой и просили ужесточения антиковидных мер.