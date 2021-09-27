Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский не принял мандат депутата Государственной думы VIII созыва, в состав которой был избран по результатам сентябрьских выборов.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом ТАСС сообщили 27 сентября в пресс-службе музея, уточнив, что Пиотровский уже подал соответствующее заявление в избирком.

Михаил Пиотровский — член президиума РАН, президент Союза музеев России — занимал первую строчку в региональной группе избирательного списка «Единой России» на выборах в Петербурге.

Мандат депутата Госдумы, от которого отказался директор Эрмитажа, перейдет Сергею Боярскому, депутату Госдумы VII созыва от «Единой России», также находившемуся в верхней части партийного списка. Всего в Госдуме нового созыва Петербург будут представлять 13 депутатов.

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