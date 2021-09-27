Киев, 27 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Первым, против кого власть может применить закон об олигархах может стать председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук — из-за его поддержки православной церкви и русского языка.

Вадим Чуприна Верховная рада

Такое мнение высказал политический эксперт Юрий Кот, рассуждая о последних внутриполитических событиях на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт предположил, что закон об олигархах в первую очередь будут применять по отношению к тем богатым людям Украины, которые имеют хоть какое-то отношение к русской идентичности, например, поддерживают православную церковь или русский язык, для борьбы с реальной оппозицией.

«Первой жертвой, которую принесут на алтарь этой мерзости, будет, скорее всего, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого украинские власти никак не могут сломать. Вот и приходится подтасовывать законы, которые позволят применять карательные меры по отношению к самому Медведчуку и людям из его окружения», — отметил Юрий Кот.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене. 31 августа политику было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства он может их уничтожить.

23 сентября Верховная рада приняла закон об олигархах: законопроект, который внес на рассмотрение парламента президент Зеленский, во втором чтении поддержали 279 народных депутатов. Отсутствовавший на этом заседании спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что процедура при голосовании была нарушена, а сделали это, чтобы свести народных депутатов с правильного пути.