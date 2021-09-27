Архангельск, 27 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика выступил за полный запрет на лов сёмги. Своё предложение он обосновал резким снижением запасов этой рыбы на Севере: «Поголовье сёмги такое, что ещё несколько лет, и мы её вообще потеряем. Каждый год её ловим меньше, меньше и меньше».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Многие века жители занимались морским промыслом, и среди прочего ловлей семги. И сейчас в деревне отделение рыбакколхоза имени М.И.Калинина ловит в сезон 2 тонны этой деликатесной рыбы

Местные рыбаки связывают отсутствие семги с массовым подходом в последние пару лет горбуши, но научных исследований на этот счёт не проводилось, их никто не инициирует. Бесспорным является тот факт, что берега рек, где нерестятся и сёмга, и горбуша, после нереста полны мёртвой горбушей. Другие связывают сокращение численности сёмги с потеплением климата, незаметным для человека, но возможно меняющим среду обитания рыб. И эта версия тоже пока не имеет научной проработки.

«Мы в 2020 году делали экспертизу по реке Золотице, — рассказал Заика. — Анализ воды — отличный, температура — в порядке, река чистая, а нерестилища пустые, сёмги нет».

Проблемой, по его словам, оказалось даже разведение мальков: «Подняли вопрос, что надо заняться воспроизводством, ловить сёмгу, выращивать мальков и отпускать. А Солза (рыбоферма — прим. ИА REGNUM) в этом году не выловила ни одной сёмги, им не из чего выращивать малька».

Рыболовецкие колхозы ради сохранения сёмги готовы пойти на убытки. «Браконьеры будут вылавливать, но по крайней мере не будем ловить мы, и это будет сокращение лова», — добавил Заика.