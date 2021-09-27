Ульяновск, 27 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели ещё почти 190 ковидных больных. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 27 сентября, с начала пандемии в регионе официально выявлено 82 110 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 312.

Победили коронавирус 72 480 ковидных больных, из них за последние сутки вылечились 189 пациентов. Доля выздоровевших составляет 88,27%.

Напомним, что COVID-19 стал причиной смерти 2566 пациентов в Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в рамках тематической недели, посвящённой нацпроекту «Демография», в региональном Центре общественного здоровья пройдёт акция «Здоровое сердце — долгая жизнь». Всем желающим сделают электрокардиографию и проведут скрининговое обследование.