В Ульяновской области победили коронавирус более 88% пациентов
Ульяновск, 27 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели ещё почти 190 ковидных больных. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По информации на 27 сентября, с начала пандемии в регионе официально выявлено 82 110 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 312.
Победили коронавирус 72 480 ковидных больных, из них за последние сутки вылечились 189 пациентов. Доля выздоровевших составляет 88,27%.
Напомним, что COVID-19 стал причиной смерти 2566 пациентов в Ульяновской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в рамках тематической недели, посвящённой нацпроекту «Демография», в региональном Центре общественного здоровья пройдёт акция «Здоровое сердце — долгая жизнь». Всем желающим сделают электрокардиографию и проведут скрининговое обследование.