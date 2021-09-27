Астана, 27 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Власти Казахстана готовы к установлению деловых контактов с новыми властями Афганистана, заявил 27 сентября официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Ранее прошла встреча посла республики в Кабуле Алимхана Есенгельдиева с исполняющим обязанности министра иностранных дел правительстве Афганистана Амир Ханом Мутаки.

«На встрече обсуждались вопросы передачи гуманитарной помощи от Республики Казахстан афганскому народу и вопросы торговли. Не более того. О признании пока речь не идет», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Казахстан готов наладить деловые контакты с новыми властями — «это важно для решения гуманитарных вопросов, которые сейчас стоят перед этой страной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия, как и большая часть стран мира, предпочитает внимательным образом наблюдать за действиями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и тем, как оно выполняет свои обязательства.