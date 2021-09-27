Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) перестал извергать лаву и производить выбросы дыма и пепла. Об этом 27 сентября сообщает телекомпания Television Espanola со ссылкой на вулканологический институт Канарских островов.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

По данным источника, в настоящее время вулканическая активность практически сошла на нет и прекратился выброс лавы из кратера вулкана.

При этом уточняется, что в результате продолжавшегося восемь дней извержения власти вынуждены были эвакуировать около 6 тыс. человек, многие из которых потеряли свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ветровой режим в районе извержения испанского вулкана Кумбре-Вьеха способствует рассеиванию воздуха, но эта опасность очень локальна.