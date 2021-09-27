Казань, 27 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В столице Татарии с 1 по 10 октября для привлечения внимания к проблемам и нуждам представителей старшего поколения запланировали несколько мероприятий. В связи с распространением коронавирусной инфекции часть из них пройдет в онлайн-формате, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пенсионеры

В соцсетях на официальных страницах учреждений будут транслировать праздничные концерты, открытые онлайн-уроки, мастер-классы. Во всех районах Казани пройдут благотворительные акции по оказанию материальной, социально-бытовой, психологической помощи пожилому населению. Врачи общей практики посетят одиноких пожилых жителей, нуждающихся в постороннем уходе.

В день пожилого человека можно будет посетить бесплатно бани, а в течение всей декады — муниципальные музеи. Через автоинформаторы в городском общественном транспорте с 1 по 10 октября прозвучат поздравления старшего поколения. В городской администрации 5 октября будет организована бесплатная консультация пожилых жителей по вопросам жилищного, земельного и градостроительного законодательства.

Всего на 1 января 2021 года в Казани проживает 304 447 пенсионеров, или почти 25% от общей численности городского населения. Их численность возросла по сравнению с началом года на 4768 человек, уточнили 27 сентября в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, с 1 октября увеличиваются военные пенсии. В соответствии с постановлением правительства на 3,7% вырастут оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих.

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